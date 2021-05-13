В Карелии от внебольничной пневмонии скончался мужчина предпенсионного возраста

Всего жертвами инфекции с апреля прошлого года стали 140 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За мминувшие сутки с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 15 человек, 58-летний мужчина с сопутствующей соматической паталогией скончался. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат, говорится в сообщении штаба.

Начиная с первого апреля минувшего года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5982 пациента, 140 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).