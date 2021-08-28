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В Карелии откроется первая на Северо-Западе России ферма для выращивания форели в помещении

Новости. Экономика
16:43, 31 Августа 2021
фото: © agrostory.com

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В Олонецком районе ведется строительство фермы по выращиванию товарной форели в закрытых условиях — Глава Карелии поручил Минэку оказать поддержку предприятию, сообщили в правительстве Карелии.

В деревне Куйтежа строится ферма для выращивания малька и товарной форели в помещении — без использования естественного водоема. Это первый на Северо-Западе России проект подобного типа. Строительство ведет ООО «Вечерний бриз». Перспективы перехода на новый для Карелии способ рыбоводства обсудил с предпринимателями глава республики Артур Парфенчиков.

Как рассказал представитель компании, в новых цехах будут использоваться датские технологии разведения форели в закрытых условиях, что позволяет исключить какое-либо влияние на экологию. Кроме того, таким путем рыбу выращивать гораздо быстрее. В разные бассейны поместят мальков и взрослую форель. Вода будет поступать туда из находящейся поблизости скважины.

Компания завершила монтаж здания цеха и приобрела импортное оборудование. На предприятии трудятся более 10 человек.

«Тема очень важная. Мы будем ее постоянно развивать с нашими учеными, в том числе из Петрозаводского университета и Карельского научного центра Академии наук. Для деревни Куйтежа этот проект — гарантия будущего: это рабочие места, налоги», — отметил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии предложил собственникам предприятия воспользоваться действующими в республике мерами поддержки, в частности, компенсацией затрат на приобретение оборудования.

Новый комплекс рассчитан на выращивание 400 тысяч рыб в год и при этом не будет оказывать никакого влияния на экологию, являясь производством замкнутого цикла.

 
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Заяц
2021-08-31 16:48:09
Как то по телеку показывали как мужик в подвале жилого дома открыл "ферму" по выращиванию рыбы! Ужас! Вонища, люди,жильцы, задыхались,но всё "законно", понятно почему....
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