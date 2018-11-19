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Новости. Общество
13:00, 19 Ноября 2018

В Карелии открыли спортивный стадион

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В поселке Шелтозеро торжественно открыли обновленный спортивный стадион.

На месте заброшенной территории оборудовали два поля для мини-футбола, площадки для волейбола, пляжного волейбола уличных тренажеров, а для болельщиков установили крытую трибуну на 30 мест.

Церемония открытия началась с символического разрезания ленточки. Заместитель министра по национальной политике Андрей Манин поздравил гостей на вепсском языке, вручил новые книги на карельском языке и подарил спортивный мяч. Право первого удара по воротам досталось Вадиму Сухареву, который забил гол голкиперу местной футбольной команды.

"В Прионежском районе действуют различные спортивные секции, развивается массовый спорт, проводятся всевозможные спортивные соревнования, успешно возрождается система ГТО. Отрадно видеть, как к занятию физкультурой и спортом привлекаются юные жители. Многие увлекаются спортом целыми семьями. Это залог здоровья, сплоченности, уверенности в будущем.

Выражаю особые слова признательности тренерам, отдающим свои силы, знания, умения воспитанию здорового поколения. Именно благодаря их энтузиазму в Прионежье и появляются такие спортивные сооружения", – сказал на торжественном открытии глава Прионежского района.

Гости вручили юным спортсменам спортивный инвентарь и пожелали ребятам крепкого здоровья, спортивных успехов и высоких результатов.

После торжественной части воспитанники ДЮСШ продемонстрировали навыки в спортивных играх, а все желающие смогли опробовать уличные тренажеры.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-11-19 14:11:56
А бывают неспортивные стадионы?
Беня
2018-11-19 14:47:42
Хы! Конечно бывают, в первую очередь бывают торговые стадионы, например, знаменитая "Лужа" в Москве 90-х :)
кир2
2018-11-19 13:56:42
Троица отменная . Как из лихих 90 х . вот теперь у пенсионеров и предпенсионеров и жизнь начилась , не надо думать ни о пенсиях ни о возрасте , тренируйся каждый день .
однозначно
2018-11-19 13:28:24
Отличное фото. Три мордатых мужика кромсают ножницами ленточку с таким выражением лица, что это не ленточка, а бюджет
кир
2018-11-19 14:34:17
однозначно, плюсую. :)
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