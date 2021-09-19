В Карелии открыта регистрация на полумарафон «Белые мосты»

В Питкярантском районе пройдет второй полумарафон «Белые мосты».

Спортивный праздник состоится 30 октября на территории памятника природы «Белые мосты» — знаменитых водопадов в глубине леса, сообщается на сайте правительства республики.

Организаторы подготовили для любителей бега различные дистанции — 500 метров, 1 км, 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

Трасса забега растянется вдоль живописных полей, озера, леса и скал. Небольшие перепады высот с элементами трейла — все это ждет участников полумарафона «Белые мосты».

Финишеры забегов и полумарафона будут награждены памятными медалями.

Регистрация доступна здесь.