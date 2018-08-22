В Карелии открывается ярмарка событийного туризма

От нашей республики к участию заявлено 20 проектов.

Всероссийская ярмарка событийного туризма "Russia Event Expo" проходит в Карелии впервые в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования республики. Основные события запланированы на 23-25 августа в горном парке "Рускеала".

Программа "Russia Event Expo" включает Всероссийский конкурс в области событийного туризма, на который заявлены лучшие событийные проекты федерального и регионального уровней. Проекты-победители уже состоявшегося заочного тура представят творческие презентации на выставке.

Участники ярмарки из разных регионов России примут участие в информационном мастер-классе по защите проектов и деловой игре "Конструктор событий". 23 августа в 10 часов в Национальной библиотеке Республики Карелия начнется деловая программа ярмарки. Пленарное заседание будет посвящено анализу и перспективам развития рынка событийного туризма в Российской Федерации. В течение двух дней – 23 и 24 августа – на площадке Национальной библиотеки состоится конкурс проектов, будут проводиться круглые столы, посвященные развитию территории через артефакт, гостиничному хозяйству, мастер-классы, панельные обсуждения и практики.

24 и 25 августа участники ярмарки отправятся в Сортавальский район, в горный парк "Рускеала", где развернется работа интерактивных площадок, представляющих лучшие событийные проекты страны. Направленность этих событий разнообразная: фестивали, спортивные, гастрономические события, историческая реконструкция, народные традиции и др.

Карелия широко представлена на конкурсе: на суд жюри, в состав которого входят предприниматели, эксперты в области организации событий, гостиничной и туристской сферы, шоу-бизнеса, спорта и культуры, от республики заявлено 20 проектов. Одно из мероприятий событийного туризма, заявленных на конкурс, – Музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony" – будет проходить в горном парке одновременно с выставкой.

В числе регионов-участников выставки и конкурса – Ханты-Мансийский автономный округ, Белгородская, Архангельская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Пензенская, Ростовская, Вологодская, Оренбургская области, Пермский край, Республика Крым, Удмуртия, Чувашия, г. Санкт-Петербург и др.

Подробная программа мероприятия на сайте sobtur.com.