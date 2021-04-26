В Карелии открывается навигация

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение об открытии навигации для плавания на маломерных судах с конца апреля.

Действие постановления распространяется на водоемы, не имеющие судоходной (навигационной) обстановки.

Со 30 апреля навигация открывается в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, в Петрозаводске и Сортавале.

С 7 мая – Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах и Костомукше.

Ранее сообщалось, что двое рыбаков на снегоходе провалились под лед на севере Карелии.