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Двое рыбаков на снегоходе провалились под лед на севере Карелии

Новости. Происшествия
09:40, 16 Апреля 2021
фото: © ГИМС ГУ МЧС России г. Сегежа
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В Сегеже на озере Выг спасатели вытащили из полыньи двух рыбаков – снегоход ушел под лед.

На озере Выг 12 апреля недалеко от Сегежи провалился под лед снегоход с двумя рыбаками. Инспекторы отделения центра ГИМС Сегежи. незамедлительно отреагировали на поступивший сигнал о помощи. Уже через 10 минут пострадавшим была оказана помощь, они были доставлены до берега, в госпитализации пострадавшие не нуждались.

Как написали в своем паблике пожарные-спасатели Сегежи, пока спасали одних, успели уберечь от беды других.

В ходе обследования акватории, неподалеку от места происшествия, инспекторы заметили группу людей на льду, которые шли к открытой воде. Данная группа была остановлена и направлена к берегу.

В ходе беседы выяснилось, что нарушители двигались к провалившемуся рано утром снегоходу, который утопил рыбак, а сам, по счастливой случайности, не пострадал.

Спасатели напомнили, что 12 апреля начал действовать запрет выхода и выезда на лед всех водоемов Сегежского района.

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Комментарии

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udo
2021-04-16 09:44:22
Полностью неинтересно. Их проблемы.
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