В Карелии отмечается рост заболеваемости ОРВИ

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5129 случаев заболевания ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 7,6%

По республике в детских организованных коллективах в основном заболевания ОРВИ носят спорадический характер. Однако из-за повышенной заболеваемости в Петрозаводске приостановлена деятельность 2-х классов в школах №13 и №27.

В Петрозаводске за 47-ю неделю зарегистрировано 2650 случаев заболевания ОРВИ, что находится на уровне эпидемического порога.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выросла на 15,2%.

При обследовании больных ОРВИ выделены респираторные вирусы (риновирусы-8, аденовирус-1, бокавирус-1, парагриппа-3), вирусов гриппа не выделено.

В настоящее время вакцина "Совигрипп" для иммунизации детского и взрослого населения поступила в полном объеме, прививочная кампания продолжается.