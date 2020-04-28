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В Карелии отменен запрет на плановую вакцинацию детей

Новости. Общество
10:10, 29 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС / Руслан Шамуков
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Постановлением главного санитарного врача по Карелии 28 апреля отменен запрет на плановую вакцинацию детского населения.

Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

"Запрет на плановую вакцинацию взрослых сохраняется до особого распоряжения, за исключением вакцинации против клещевого энцефалита", - уточнил министр.

Михаил Охлопков пояснил, при проведении вакцинации сегодня существуют некоторые ограничения. Так, медорганизации должны заблаговременно проинформировать граждан о времени проведения прививок. Медучреждения обязаны обеспечить предварительную запись на посещение кабинета вакцинации. В этом помещении может находиться только один пациент, пришедший на прививку. Перед вакцинацией специалисты должны собрать эпиданамнез, уточнив информацию об отсутствии инфекционных заболеваний у совместно проживающих членов семьи пациента, а также по месту его работы.

Ранее власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом.

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