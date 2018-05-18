В Карелии отметят День пионерии

Жители Олонца придут на пионерский сбор.

День рождения пионерской организации традиционного отмечался 19 мая. В советское время ко Дню пионерии в школах проводились "Ленинские уроки", подводились итоги в соревновании между звеньями, отрядами и дружинами в успеваемости, в сборе металлолома, макулатуры и тому подобное. Также в День пионерии проводились и проводятся сборы, концерты, конкурсы, награждения отличившихся пионеров и школьников, пионерские парады и митинги.

В вечернее время при школах или в отдельных микрорайонах организовывались и менее формальные гуляния с традиционным "пионерским костром". В современной России в развлекательных центрах и клубах ко Дню пионерии нередко проводятся дискотеки "пионерской" тематики, акции, флешмобы.

Совет ветеранов Олонецкого района также решил провести 19 мая сбор "Мое пионерское детство". Всех желающих приглашают в городской парк, к музею, к 13 часам.