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В Карелии отмыли скалы от надписей за 4 млн рублей (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:28, 19 Декабря 2020
фото: Кадр из видео
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Глава Карелии рассказал, как поддержал проект Сергея Гапановича по очистке скал вдоль трасс.

Глава региона Артур Парфенчиков выложил в соцсети видео о проекте, реализованном в Карелии. В рамках проекта за 2,5 месяца в порядок привели свыше 30 тысяч кв. метров скальных поверхностей. Сумма контракта составила 4 млн рублей.

"В республике реализован проект по очистке скал, располагающихся вдоль трасс. Когда Сергей Гапанович, автор проекта «Долина зайцев», обратился с предложением очистить скалы вдоль наших трасс от многочисленных надписей, не было ни малейших сомнений – идею нужно поддержать. "Художества", которые оставляют после себя некоторые туристы на протяжении десятилетий, никак не красят наши уникальные природные ландшафты. Поэтому выделили средства, и за два с небольшим месяца победитель объявленного конкурса очистил 30 тысяч квадратных метров скал", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Чтобы сохранить скальные поверхности в чистоте, в настоящее время устанавивают камеры видеонаблюдения на участках автомобильных дорог, которые прилегают к скалам.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-19 14:26:01
Пофиг его зайцы. Бредятина. Нельзя ими всех насиловать.
Бумеранг
2020-12-19 14:03:10
Интересно, а что еще отмыли, может деньги?
однозначно
2020-12-19 13:53:02
Подвиг за 4 миллиона.
zanoza
2020-12-19 13:40:52
Отмыли 4 млн. рублей, однако.
Off
2020-12-19 13:40:23
Надо на скалах написать лозунги славящие Едроссов и Вождя. Фиг кто сотрет потом...))
однозначно
2020-12-19 14:22:18
Off, у тебя другие лозунги. Опять свободу педофилу будешь требовать в замызнанной желтой куртке
Гость
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