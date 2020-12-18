В Карелии отмыли скалы от надписей за 4 млн рублей (ВИДЕО)

Глава Карелии рассказал, как поддержал проект Сергея Гапановича по очистке скал вдоль трасс.

Глава региона Артур Парфенчиков выложил в соцсети видео о проекте, реализованном в Карелии. В рамках проекта за 2,5 месяца в порядок привели свыше 30 тысяч кв. метров скальных поверхностей. Сумма контракта составила 4 млн рублей.

"В республике реализован проект по очистке скал, располагающихся вдоль трасс. Когда Сергей Гапанович, автор проекта «Долина зайцев», обратился с предложением очистить скалы вдоль наших трасс от многочисленных надписей, не было ни малейших сомнений – идею нужно поддержать. "Художества", которые оставляют после себя некоторые туристы на протяжении десятилетий, никак не красят наши уникальные природные ландшафты. Поэтому выделили средства, и за два с небольшим месяца победитель объявленного конкурса очистил 30 тысяч квадратных метров скал", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Чтобы сохранить скальные поверхности в чистоте, в настоящее время устанавивают камеры видеонаблюдения на участках автомобильных дорог, которые прилегают к скалам.