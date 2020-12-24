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В Карелии ожидают поставки более 31 тысячи доз вакцины от коронавируса

Новости. Общество
08:35, 25 Декабря 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Вакцинация населения страны начата в соответствии с поручением президента Российской Федерации В.В.Путина, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

На сегодняшний день Минздравом Российской Федерации Республике Карелия выделено 642 дозы вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции.

Вакцинация против коронавирусной инфекции проходит в Петрозаводске. В приоритетном порядке вакцинируются медицинские работники, работники учреждений социальной защиты и социального обслуживания, а также работники сферы образования. До конца года будут привиты 642 человека. Уже привились более 300 человек.

Об этом сообщил сегодня заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков. Также он рассказал о перспективах дальнейшей вакцинации всех жителей региона - исключительно на добровольной основе.

"В декабре и в январе-феврале ожидаются поставки очередных партий вакцины общим объемом 31 500 доз, что позволит прививать категории населения, не относящиеся к приоритетным группам – как в Петрозаводске, так и в районах и других городах Карелии. Объем направляемой в регионы вакцины определяется на уровне Минздрава России и Минпромторга. Иммунизация проводится бесплатно и на добровольной основе. Основная цель вакцинации – достичь той иммунной прослойки, которая позволит сделать инфекцию управляемой, а это, как мы знаем, 60- 70 процентов населения, - отметил Корсаков. - Вакцина будет доступна жителям нашей республики. Самый важный момент – это желание граждан сделать прививку. Перед вакцинацией будет организовано медосвидетельствование".

В настоящее время Карелия готова к вакцинации. Отработана логистика по доставке вакцины до медицинской организации, закуплено оборудование для хранения, к которому есть определенные требования, в том числе к температурному режиму – минус 18 градусов. За состоянием граждан, привитых против коронавируса, наблюдают специалисты, все данные заносятся в специальный реестр.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-12-25 09:40:40
Карелия получила несколько сот доз вакцины, регионы аналогично, Москва в приоритете, но тоже тысячи доз.
Из вчерашних новостей... "В Аргентину отправился самолёт с первой партией российской вакцины. 300 000 доз".
Я что-то не понял, чьё население в приоритете?!
Копатыч
2020-12-25 08:38:24
Для начала ешьте сами , чинуши . Если выживите , тогда посмотрим .
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