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В Карелии парочка безуспешно попыталась украсть конфеты в магазине

Новости. Происшествия
11:51, 14 Октября 2021
фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

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В Карелии вневедомственная охрана задержала девушку, которая совместно с мужчиной попыталась похитить конфеты из магазина.

Днем 13 октября группа задержания Кондопожского отдела вневедомственной охраны была направлена на сработку сигнализации в один из сетевых магазинов, информирует Росгвардия. Работники торгового заведения сообщили, что мужчина и девушка совершили хищение конфет на сумму порядка тысячи рублей. Когда незаметно пронести похищенное мимо кассы не удалось, мужчина скрылся. Сотрудники Росгвардии задержали девушку и передали в полицию.

В ночь на 14 октября сработала сигнализация в одном из ночных заведений Петрозаводска. Группа задержания городского отдела вневедомственной охраны на месте выяснила, что двое молодых мужчин в состоянии алкогольного опьянения разбили стекло входной двери. Задержанные переданы сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске мужчина с монтировкой пытался выломать дверь в квартиру бывшей жены.

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