В Петрозаводске мужчина с монтировкой пытался выломать дверь в квартиру бывшей жены

Росгвардейцы задержали петрозаводчанина, угрожавшего экс-супруге.

По информации Управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел 11 октября. Днем сработала тревожная сигнализация, установленная в квартире петрозаводчанки. Группа задержания отдела вневедомственной охраны обнаружила, что в дверь с монтировкой ломится мужчина. Как выяснилось, проникнуть в охраняемую квартиру пытался бывший муж хозяйки. Он был настроен недоброжелательно и угрожал физической расправой.

Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии и передан участковому. Его бывшая жена подала заявление в полицию.

Ранее в Петрозаводске росгвардейцы поймали мужчину, угрожавшего бывшей супруге расправой.