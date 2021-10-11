В Петрозаводске росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего бывшей супруге расправой

Петрозаводчанин пришел к экс-супруге домой и устроил дебош, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

В минувшие выходные на пульт централизованного наблюдения Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из квартиры в центре города. Хозяйке угрожал физической расправой бывший муж. И это был далеко не первый его визит в дом женщины с угрозами.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали его полиции.

Ранее в Карелии росгвардейцы преследовали нарушителей в сауне, гостинице и в магазинах.