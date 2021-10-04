Реклама

В Карелии росгвардейцы преследовали нарушителей в сауне, гостинице и в магазинах

Новости. Происшествия
12:03, 04 Октября 2021
фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

Новости партнеров

Карельские росгвардейцы задержали злоумышленников за хищения и другие правонарушения.

В минувшую пятницу ближе к ночи в одном из гипермаркетов Петрозаводска за хищение алкогольной продукции сотрудниками Росгвардии был задержан молодой мужчина. Об этом информирует Росгвардия.

В субботу молодой мужчина в торговом зале открыл бутылку алкоголя и выпил ее содержимое. Ему вменяется порча товара. А в Сегеже в воскресенье посетитель сетевого магазина пытался пронести мимо кассы две бутылки крепкого спиртного, аналогичное правонарушение было пресечено в Кеми.

В числе пострадавших заведений – строительный гипермаркет столицы республики, где сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина за попытку хищения инструмента. В заведениях досуга тоже потребовалась помощь росгвардейцев: в одной из петрозаводских саун гость испортил имущество, а в Кеми нетрезвый постоялец гостиницы не покидал номер, когда срок оплаты закончился, и мешал работе персонала.

Ранее сообщалось, как житель Петрозаводска попался, пытаясь ночью вынести из магазина баллончик с эмалью

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
30.09.2021, 13:02
Возле вокзала в Петрозаводске появится парковка из двух площадок
29.09.2021, 15:39
Стало известно о состоянии водителя, который устроил ДТП, где погибла женщина с детьми из Петрозаводска
29.09.2021, 10:07
Имя экс-мэра Петрозаводска Мирошник прозвучало в суде по коррупционному делу Боднарчука

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»