В Карелии росгвардейцы преследовали нарушителей в сауне, гостинице и в магазинах

Карельские росгвардейцы задержали злоумышленников за хищения и другие правонарушения.

В минувшую пятницу ближе к ночи в одном из гипермаркетов Петрозаводска за хищение алкогольной продукции сотрудниками Росгвардии был задержан молодой мужчина. Об этом информирует Росгвардия.

В субботу молодой мужчина в торговом зале открыл бутылку алкоголя и выпил ее содержимое. Ему вменяется порча товара. А в Сегеже в воскресенье посетитель сетевого магазина пытался пронести мимо кассы две бутылки крепкого спиртного, аналогичное правонарушение было пресечено в Кеми.



В числе пострадавших заведений – строительный гипермаркет столицы республики, где сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина за попытку хищения инструмента. В заведениях досуга тоже потребовалась помощь росгвардейцев: в одной из петрозаводских саун гость испортил имущество, а в Кеми нетрезвый постоялец гостиницы не покидал номер, когда срок оплаты закончился, и мешал работе персонала.

Ранее сообщалось, как житель Петрозаводска попался, пытаясь ночью вынести из магазина баллончик с эмалью