Житель Петрозаводска попался, пытаясь ночью вынести из магазина баллончик с эмалью

Росгвардия задержала в Карелии двух нарушителей, сообщили на сайте ведомства.

Сотрудники Росгвардии в час ночи 1 октября задержали в одном из гипермаркетов Петрозаводска 26-летнего жителя карельской столицы. Молодой человек пытался пронести мимо кассы аэрозольный баллончик с эмалью.

Вечером 30 сентября в сетевом магазине на севере Карелии попался 69-летний житель Кеми — он позарился на алкоголь. Всех задержанных росгвардейцы передали в полицию.

Ранее полицейские задержали в гипермаркете Петрозаводска подростков за порчу товара.