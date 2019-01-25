В Карелии пенсионерки получили травмы в ДТП с микроавтобусом

Авария случилась в Медвежьегорском районе республики.

По данным ГИБДД Карелии, 24 января в 19.10 на 605 км автодороги "Вологда-Медвежьегорск" 47-летний водитель микроавтобуса Volkswagen съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

"В результате происшествия травмированы две пассажирки автомобиля Volkswagen - женщины 74 и 64 лет. Обеим пострадавшим была оказана медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Карелии с начала года в результате съезда с дороги произошло семь ДТП, в котором один человек погиб и еще 10 получили травмы.