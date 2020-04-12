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В Карелии пенсионный фонд объяснил, как получить выплату на детей в период пандемии

Новости. Экономика
12:30, 13 Апреля 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Пенсионный фонд сообщил, как семьи, имеющие право на маткапитал, смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей на детей до трех лет.

В Карелии получателями такой выплаты станут по предварительным подсчетам около шести тысяч семей.

В соответствии с указом президента страны российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет. 

Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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