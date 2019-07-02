В Карелии перекроют мост из-за проведения ремонтных работ

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Движение по мосту через реку Онда в Сегежском районе временно закроют, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".
ФКУ Упрдор "Кола" информирует, что 3 июля с 9.00 до 16.00 три раза по 45 минут будет закрыто движение по мосту через реку Онда на 731 -м км автомобильной дороги Р-21 "Кола" в связи с монтажом балок пролетного строения.
Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.
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