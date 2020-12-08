В Карелии переносится прием заявлений на весенний сезон охоты на медведя

Минприроды Карелии предупредил охотников об изменениях из-за коронавируса.

"В связи с ограничительными мерами, связанными с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, прием заявлений на весенний сезон охоты на бурого медведя 2021 переносится на январь 2021 года!" – говорится в сообщении министерства.

Итоги осенней охоты на бурого медведя пока окончательно не подведены. После завершения этой работы, станет известно о количестве разрешений к распределению на весенний сезон 2021 года.

Ранее была пдсчитана сумма выплат за отстрел волков в Карелии.