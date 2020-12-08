890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Имущество российских чиновников и силовиков решили засекретить 13
08.12.2020 22:00
Налог, отмененный два года назад, правительство хочет вернуть 5
08.12.2020 16:18
Россиянам запретят готовить на газовых плитах без техобслуживания 1
08.12.2020 21:05
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома 8
08.12.2020 14:10
В Карелии мужчина умер от коронавируса в 41 год 2
Сегодня 09:21
На территории бывшего лесозавода в Карелии обнаружена разлившаяся ртуть
08.12.2020 18:40
Цены на авиарейсы Санкт-Петербург-Петрозаводск планируется снизить более чем в 2 раза 5
08.12.2020 15:33

В Карелии переносится прием заявлений на весенний сезон охоты на медведя

Новости. Общество
12:29, 09 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Минприроды Карелии предупредил охотников об изменениях из-за коронавируса.

"В связи с ограничительными мерами, связанными с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, прием заявлений на весенний сезон охоты на бурого медведя 2021 переносится на январь 2021 года!" – говорится в сообщении министерства.

Итоги осенней охоты на бурого медведя пока окончательно не подведены. После завершения этой работы, станет известно о количестве разрешений к распределению на весенний сезон 2021 года.

Ранее была пдсчитана сумма выплат за отстрел волков в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»