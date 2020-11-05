Подсчитана сумма выплат за отстрел волков в Карелии

Карельские охотники в 2020 году добыли 131 волка, получив вознаграждение из бюджета на общую сумму 1,3 млн рублей.

Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии.

Размер вознаграждения за каждого взрослого волка составляет 10 тыс. рублей, за волчонка – 5 тыс. рублей. По оценке министерства, почти такое же количество было добыто в прошлом году. Объем финансирования из бюджета не изменился. Подробнее об условиях выплаты вознаграждения читайте в интернет-газете "Вести Карелии".