В Карелии пешеход-нарушитель попал под колеса автомобиля

В Сортавальском районе иномарка сбила 52-летнего пешехода, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье 25 ноября в Сортавальском районе в 20.28 на 263 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" 21-летний водитель автомобиля Nissan совершил наезд на 52-летнего мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован.