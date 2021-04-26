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Посетительнице ресторана в районе Карелии выдрали волосы и повредили пальцы

Новости. Происшествия
09:42, 27 Апреля 2021
фото: © Imag.one
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Сотрудники Росгвардии в выходные задержали в ночных заведениях нескольких жителей Карелии за недостойное поведение в пьяном виде, сообщили в ведомстве.

После полуночи в субботу в Петрозаводске сотрудники Росгвардии направились в популярный ресторан, работающий в торгово-развлекательном центре города, где сработала тревожная сигнализация. Там за мелкое хулиганство был задержан 25-летний мужчина. Причиной недостойного поведения стало чрезмерное употребление алкоголя.

Аналогичный случай зарегистрирован в Костомукше в ночь на воскресенье. Там в одном из ночных баров была нажата тревожная кнопка, поскольку очень пьяный 36-летний посетитель на все обращения к нему отвечал матом. Нарушитель был задержан и передан в полицию.

В ту же ночь в одном из ресторанов Олонца произошла драка между двумя гостьями. По прибытии группы задержания 37-летняя женщина заявила, что получила травмы: у нее повреждены два пальца и вырван клок волос. Пострадавшая и 22-летняя злоумышленница были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лида
2021-04-27 09:47:18
"Сила,хамство,наглость" ,достояние страны за последние 20-25 лет, как считал Серебряков, похоже прав был, у нас ещё терпимо, в других крупных городах, разборки : где на ножах,где на пистолетах....
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