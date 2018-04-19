В Карелии пьяный мужчина коснулся веткой до электропровода и умер вместе с товарищем

Завершено расследование группового несчастного случая со смертельным исходом произошедшего с двумя работниками железной дороги, сообщили в трудовой инспекции Карелии.

Несчастный случай произошел 25 декабря 2017 года с двумя работниками Петрозаводской дистанции электроснабжения – структурном подразделении Октябрьской дирекции по энергообеспечению – структурном подразделении "Трансэнерго" – филиале Открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

При расследовании установлено, что 25 декабря прошлого года в 14.25 мотовоз МПТ с бригадой электромонтеров А. и П. отправилась на перегон.

Со слов машиниста, по команде электромонтера была произведена остановка мотовоза.

А. и П. покинули мотовоз и направились к опоре электропередачи и лежащим на земле проводам.

Далее, по словам машиниста, электромонтер А, сломав ветку кустарника, коснулся провода линии электропередачи ВЛ-10 кВ несколько раз, после чего раздался хлопок и стоящий А. упал на спину. В правой руке находилась ветка, левой рукой А. держался за П., который также упал.

В 17.40 работник скорой медицинской помощи констатировал смерть электромонтеров А. и П.

В соответствии с заключением врачей смерть электромонтеров наступила от поражения техническим электричеством.

При судебно-химическом исследовании крови трупа электромонтера А. обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,35 промилле.

Большинством голосов членов комиссии указанный несчастный случай квалифицирован, как несчастный случай не связанный с производством.

С данным решением большинства Государственная инспекция труда в Республике Карелия не согласилась и подписала соответствующие акты расследования с особым мнением.

На сегодняшний день на основании заявлений родственников погибших работников Государственная инспекция труда в Республике Карелия проводит дополнительное расследование данного несчастного случая.