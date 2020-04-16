В Карелии пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими

Три человека пострадали в аварии ночью в Муезерском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 122 км автодороги Р-21 "Кола"-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница около 2.50 23-летний водитель, житель п. Ледмозеро, управляя автомобилем Volkswagen Polo, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.



В результате ДТП пострадал водитель и два пассажира, мужчины 32 и 19 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.



Водитель находился с признаками опьянения, пройти медицинское освидетельствование отказался.

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