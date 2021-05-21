В Карелии планируют построить новый промышленный парк по камне- и деревообработке

Об этом рассказал министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев на круглом столе, проведенном в рамках Дней Карелии в Москве.

В минувшую пятницу в Москве состоялся круглый стол по развитию сотрудничества между столицей и Карелией в сфере камнеобработки. Потенциал карельского горнопромышленного комплекса представили руководители ряда предприятий. Участниками встречи также стали представители правительства и деловых кругов Москвы.

О возможностях горнодобывающего комплекса Карелии и технопарка «Южная промзона» рассказал экономического развития региона Олег Ермолаев.

В 2020 году производство строительных нерудных материалов в республике увеличилось и составило 106,5% к 2019 году. Самое крупное предприятие горнодобывающей отрасли − компания «Карельский окатыш» − производит 20% всех российских железорудных окатышей. Наибольшие объемы производства показали предприятия «ГПК «Кармин», «Другорецкое», «Кара-Тау», «Прионежская горная компания», «Сунский карьер», «Карелкамень», «Другая река».

Одним из представленных на круглом столе проектов стал новый технопарк «Южная промзона», который начал работать в Петрозаводске.

− Это первый в России технопарк, технологическая и бизнес-инфраструктура которого создает платформу по комплексному развитию и поддержанию бизнес-проектов в сфере камнеобработки на всех стадиях развития, − подчеркнул Олег Ермолаев.

В цехах промышленного парка уже производят изделия из камня. Площади позволяют установить дополнительное оборудование и привлечь новых резидентов. Предприниматели-партнеры могут арендовать подготовленные помещения и склад по льготным ценам, пользоваться производственной инфраструктурой на всех этапах работы.

Как отметил директор управляющей технопарком компании «Акцепт» Евгений Трифонов, уникальное камнеобрабатывающее оборудование помогает резидентам производить высококачественную продукцию в необходимые сроки. Участникам технопарка уже не нужно покупать дорогостоящую технику, что дает возможность серьезно сэкономить.

Технопарк «Южная промзона» в республике появился в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

− В настоящее время ведется проектирование промышленного технопарка «Карелия», где разместятся цеха по камнеобработке, деревообработке и конвейерной сборке. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году. Объем бюджетных инвестиций в проект − более двух миллиардов рублей, − сообщил руководитель министерства.

Промышленная площадка разместится в Петрозаводске в районе Суоярвского шоссе. Кроме уже названных производств, в новых цехах будут изготовлять мебель. Строительство промпарка ведется в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы.

Для инвесторов в Карелии предусмотрены разные формы господдержки, в частности, возмещение до 20% затрат на приобретение техники и оборудования, строительство или реконструкцию зданий, создание инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов, процентов по кредитам.

Привлечению новых партнеров и заключению контрактов будет способствовать выставка, посвященная потенциалу использования природного камня из Карелии. Форум, с инициативой проведения которого выступил генеральный директор компании «Техно-юлма» Вячеслав Комаров, решено организовать в Петрозаводске в следующем году.