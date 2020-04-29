В Карелии планируют реконструировать еще одну горнолыжную базу

В 2020 году будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию Горнолыжного центра в Медвежьегорске, сообщил глава Минспорта Карелии Алексей Ермашов.

Министр спорта республики посетил в минувшую среду Горнолыжный центр в Медвежьегорске. По его словам, проектно-сметная документация на реконструкцию горнолыжной базы будет разработана в 2020 году.

"Среди запланированных обновлений, которые будет включать новый проект: обновление подъемников (два взрослых и три детских подъемника), расширение финишного участка, освещение стоянки и склонов, установка модульных зданий для спортивного зала, закупка системы искусственного оснежения. На данном спортивном объекте предусматривается 10 горнолыжных трасс на четырех склонах", - пишет Алексей Ермашов на своей странице в "ВКонтакте".

По мнению главы Минспорта Карелии, территория Горнолыжного центра является очень перспективной для развития данного вида спорта в республике. В минувшем зимнем сезоне здесь была демонтирована старая эстакада (стартовая площадка) и установлена новая.

Напомним, в Карелии ведутся работы по планированию строительства нового спортивного центра в Чалне для лыжников с минимальным уровнем подготовки.