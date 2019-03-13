11:07, 13 Марта 2019
В Карелии почти треть работников образования зарабатывают менее 15 тысяч рублей
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В республике Карелия 26,5% работников образования получают ежемесячную зарплату ниже 15 тысяч рублей, выяснили эксперты РИА Рейтинг.
В Карелии доля сотрудников образовательной сферы с зарплатой выше 50 тыс. рублей в месяц составляет всего 7%. При этом доля работников образования с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц равна 26,5%.
Как установили эксперты, в Карелии 25,6% сотрудников образоватльных учреждений имеют зарплату, которая считается выше средней по региону.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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