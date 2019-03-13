В Карелии почти треть работников образования зарабатывают менее 15 тысяч рублей

В республике Карелия 26,5% работников образования получают ежемесячную зарплату ниже 15 тысяч рублей, выяснили эксперты РИА Рейтинг.

В Карелии доля сотрудников образовательной сферы с зарплатой выше 50 тыс. рублей в месяц составляет всего 7%. При этом доля работников образования с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц равна 26,5%.

Как установили эксперты, в Карелии 25,6% сотрудников образоватльных учреждений имеют зарплату, которая считается выше средней по региону.

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