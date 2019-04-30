В Карелии подешевело элитное жилье

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Стоимость элитных квартир и квартир улучшенного качества снизилась в Карелии в первом квартале 2019 года.
Больше всего подешевели элитные квартиры на вторичном рынке жилья. Их стоимость снизилась почти на 10% по сравнению с декабрем прошлого года – 69783 рублей за кв. метр.
Кроме того, на 0,1% подешевели квартиры улучшенного качества на первичном рынке – 52207 рублей за кв. метр, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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