В Карелии погиб водитель, который врезался в грузовик, стоявший на дороге

В Кондопожском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 66-летний водитель внедорожника, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 13 ноября, в 20.00 в Кондопожском районе, на 497 км федеральной автодороги "Кола" 66-летний водитель автомобиля Niva совершил наезд на прицеп стоящего на проезжей части грузового автомобиля Freightliner.

Водитель внедорожника получил травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.