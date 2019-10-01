В Карелии погибли 23 человека в ДТП с участием пенсионеров

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С начала года на дорогах республики с участием пожилых людей произошло 133 ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.
В ДТП с участием пожилых людей произошло погибли 23 человека и 203 – травмированы.
Представители старшего поколения попадают в ДТП как в качестве пешеходов, так и в качестве водителей и пассажиров транспортных средств.
Пожилые люди нуждаются в повышенном внимании со стороны участников дорожного движения. В силу возрастных изменений пенсионерам бывает трудно сориентироваться в интенсивном дорожном движении.
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