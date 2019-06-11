В Карелии появилась мобильная лаборатория для контроля за форелеводами

Государственная ветеринарная служба Карелии получила первую в республике мобильную ихтиопатологическую лабораторию, которая позволит усилить контроль над тем, как форелеводческие хозяйства влияют на экологическое состояние водоемов.

Мобильная лаборатория оснащена необходимым оборудованием для проведения паразитологического исследования рыбы, отбора и доставки проб для бактериологического и вирусологического исследований.

Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов объяснил необходимость приобретения такого оборудования тем, что без него невозможно оперативно оценить влияние форелеводских хозяйств на экологию.

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