В Карелии появится Министерство спорта

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Ведомство преобразуют из Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, сообщили в пресс-службе главы республики.
Согласно постановлению правительства от 27 мая 2019 года № 198-П Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия будет преобразовано в Министерство спорта.
В соответствии с документом функции Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту по реализации на территории республики государственной молодежной политики будут переданы в Министерство образования.
До 1 июля 2019 года будут разработаны соответствующие проекты правовых актов о внесении изменений в положения об органах исполнительной власти и их структуры.
Дополнительных финансовых затрат преобразования не повлекут.
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