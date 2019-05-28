В Карелии появится Министерство спорта

Ведомство преобразуют из Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, сообщили в пресс-службе главы республики.

Согласно постановлению правительства от 27 мая 2019 года № 198-П Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия будет преобразовано в Министерство спорта.

В соответствии с документом функции Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту по реализации на территории республики государственной молодежной политики будут переданы в Министерство образования.

До 1 июля 2019 года будут разработаны соответствующие проекты правовых актов о внесении изменений в положения об органах исполнительной власти и их структуры.

Дополнительных финансовых затрат преобразования не повлекут.