В Карелии поймали рыбаков, подобравшихся слишком близко к границе

Рыбаки в Сортавальском районе нарушили сразу два запрета, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия.

На озере Пюхяярви в Сортавальском районе 2 и 3 апреля пограничники задержали в общей сложности 9 граждан России, выехавших на снегоходах на рыбалку. Все они находились в пограничной зоне, но не уведомили об этом соответствующие органы.

Рыбаки, таким образом, нарушили не только приказ ФСБ России «Об утверждении правил пограничного режима», но и распоряжение главы Сортавальского района «О мерах по предупреждению несчастных случаев с людьми и техникой на водоемах Сортавальского муниципального района в период прохождения весеннего паводка и ледохода».

Все рыбаки были привлечены к административной ответственности.

Пограничное управление ФСБ России по Карелии напоминает, что проезд и проход в погранзону может осуществляться только по документам, удостоверяющим личность, а в пятикилометровую полосу местности и за рубеж инженерно-технических сооружений — по пропускам и разрешениям на осуществление хозяйственной, промысловой и иной деятельности.