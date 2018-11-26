В Карелии поймали угонщика детского самоката

В Кондопожском районе возбуждены уголовные дела по фактам краж, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Кондопожскому району обратился 27-летний горожанин и сообщил, что у него похищен велосипед. Он, со слов заявителя, хранился в подъезде и был пристегнут противоугонным устройством.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 26-летнего ранее судимого местного жителя. Его личность хорошо знакома правоохранителям, так как мужчина неоднократно совершал аналогичные кражи.

По версии полицейских, гражданин знал, что в подъезде хранится велосипед, поэтому в один из дней, прихватив из дома кусачки, сломал противоугонное устройство и похитил чужое имущество.

Оперативники установили, что данный горожанин может быть причастен и к краже детского самоката, который пропал от здания детского сада. Похищенное имущество подозреваемый впоследствии сбыл, а вырученные средства потратил на спиртное.

По признакам составов преступлений возбуждены уголовные дела.