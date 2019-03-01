В Карелии полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП, жертвой которого стал ребенок

Авария на пешеходном переходе в деревне Вилга произошла в ноябре прошлого года.

Полиция Прионежского района выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего 13 ноября 2018 года в 20:50 на пешеходном переходе у дома 31 по Прионежскому шоссе в Вилге.

Водитель автомобиля "Газель", двигаясь в направлении Санкт-Петербурга, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбил 13-летнюю девочку. Ребенок получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

"Полиция призывает граждан, кто стал свидетелем данного ДТП, сообщить об этом по телефонам: 8-953-548-21-29 или 8(8142) 73-90-33", - пишут на сайте МВД Карелии.