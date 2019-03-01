08:05, 01 Марта 2019
В Карелии полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП, жертвой которого стал ребенок
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Авария на пешеходном переходе в деревне Вилга произошла в ноябре прошлого года.
Полиция Прионежского района выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего 13 ноября 2018 года в 20:50 на пешеходном переходе у дома 31 по Прионежскому шоссе в Вилге.
Водитель автомобиля "Газель", двигаясь в направлении Санкт-Петербурга, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбил 13-летнюю девочку. Ребенок получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.
"Полиция призывает граждан, кто стал свидетелем данного ДТП, сообщить об этом по телефонам: 8-953-548-21-29 или 8(8142) 73-90-33", - пишут на сайте МВД Карелии.
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