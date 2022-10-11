В Карелии помолятся о жертвах репрессий

В воскресение, 30 октября, во всех храмах и монастырях Карелии после Божественной литургии будут совершены панихиды о православных христианах, репрессированных в советское время.

Как сообщили в Петрозаводской и Карельской епархии, священный синод благословил ежегодно 30 октября совершать заупокойные богослужения обо всех православных христианах, безвинно погибших в годы советских репрессий или находившихся в заключении без вины.

В епархии напомнили, на Зарецком кладбище возле Крестовоздвиженского собора есть мемориал – захоронение останков жертв политических репрессий в Петрозаводске. В 1990–1992 годах в окрестностях Петрозаводска, в районах поселка Бесовец и Сулажгорского кирпичного завода, при проведении земляных работ были обнаружены групповые захоронения жертв политических репрессий 1937–1938 годов. Останки, в том числе и священнослужителей, более двухсот человек после проведения траурной церемонии были перезахоронены в братской могиле на Зарецком кладбище. В 1992 году на месте захоронения был сооружен мемориал.

В воскресенье в православных храмах Карелии будут совершены панихиды о православных христианах, репрессированных в советское время.

Ранее сообщалось, монахи в Карелии готовы круглосуточно молиться за желающих за 1000 рублей.