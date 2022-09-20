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Монахи в Карелии готовы круглосуточно молиться за желающих за 1000 рублей

Новости. Общество
07:30, 07 Октября 2022
фото: Валаамский монастырь/valaam.ru/

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Валаамский монастырь принимает записки о круглосуточной молитве через Интернет.

На официальном сайте Валаамского монастыря опубликовали суммы пожертвований при прочтений разных молитв за одно имя. Так, за Неусыпаемую Псалтирь, особый род молитвы, чтение которой происходит круглосуточно, без перерывов, рекомендуется внести 1000 рублей. И монахи будут молиться за вас целый год.

Пожертвование за молебен, панихида, проскомидия (1 день) составляет 5 рублей, а за проскомидию, сорокоуст (40 дней) — 300 рублей.

Как отметили в монастыре, в наши дни развитие информационных технологий позволяет подать записку удаленно — через официальный сайт обители.

«В процессе ввода имен на форме автоматически рассчитывается рекомендуемое пожертвование. Его размер Вы можете изменить по своему усмотрению как в большую, так и в меньшую сторону. Минимальный размер пожертвования — 1 рубль. В случае, если Вы находитесь в тяжёлом материальном положении, не позволяющем оказать пожертвование обители, напишите нам письмо на адрес и объясните ситуацию. Решение будет приниматься индивидуально», — пишут на сайте монастыря.

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