В Карелии построили больше, чем ожидали власти

Объем строительных работ, выполненных в Карелии в январе-ноябре 2018 года, достиг 27,9 млрд. рублей, что на 50,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

На рост этого показателя не повлияло даже падение объемов строительства в ноябре на 19,4% по сравнению с ноябрем 2017 года.

Ввод жилья за 11 месяцев 2018 года увеличился на 10,2%, в том числе ИЖС – на 43,4%.

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