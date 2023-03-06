В Карелии потратят 25 млн рублей на освещение пешеходных переходов

Переходить дорогу будет светлее в 13 местах.

Управление автомобильных дорог республики готово потратить 25 миллионов 350 тысяч рублей на освещение 13 пешеходных переходов в разных районах республики. На двух из них будут установлены светофоры.

Упрдор хочет, чтобы освещение пешеходных переходов было умное. Блоки управления должны быть с SIM картами, принимать GSM сигнал, а их программное обеспечение должно обновляться дистанционно.

Какие переходы будут дополнительно освещены и где будут установлены светофоры, знает проект «Жизнь и кошелек».