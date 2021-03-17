В Карелии пожилая женщина умерла от внебольничной пневмонии

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил, что в республике от внебольничной пневмонии скончалась еще одна пациентка.

За минувшие сутки зарегистрирована одна смерть от внебольничной пневмонии. Умерла женщина 1956 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный. Об этом сообщили в оперштабе.

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 18 человек.

По официальным данным, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5319 пациентов, 125 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).