В Карелии предложили увеличить отстрел бурых медведей

Специалисты все чаще встречают в республике медведиц не с двумя, а с тремя медвежатами.

Специалисты Минприроды Карелии на заседании совета по охоте и охотничьему хозяйству обсудили важный вопрос — увеличение квоты на добычу бурого медведя.

О причинах увеличения квоты рассказала глава Минприроды республики Янина Свидская.

«Это мера обусловлена рядом причин. Количество фактов выхода хищника к населенным пунктам, к дачным кооперативам, жилым домам людей увеличивается из года в год. Опытные охотники отмечают, что ранее, как правило, они встречали медведицу с двумя медвежатами, теперь, зачастую с тремя», — объяснила министр.

По словам Янины Свидской, готовится предложение в Заксобрание Карелии. Одновременно идут консультации с Институтом биологии Карельского научного центра РАН, чтобы определить оптимальный лимит добычи бурого медведя, сохранив популяцию и при этом обеспечив безопасность людей.