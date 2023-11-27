В Карелии предложили увеличить отстрел бурых медведей

Специалисты все чаще встречают в республике медведиц не с двумя, а с тремя медвежатами.
Специалисты Минприроды Карелии на заседании совета по охоте и охотничьему хозяйству обсудили важный вопрос — увеличение квоты на добычу бурого медведя.
О причинах увеличения квоты рассказала глава Минприроды республики Янина Свидская.
«Это мера обусловлена рядом причин. Количество фактов выхода хищника к населенным пунктам, к дачным кооперативам, жилым домам людей увеличивается из года в год. Опытные охотники отмечают, что ранее, как правило, они встречали медведицу с двумя медвежатами, теперь, зачастую с тремя», — объяснила министр.
По словам Янины Свидской, готовится предложение в Заксобрание Карелии. Одновременно идут консультации с Институтом биологии Карельского научного центра РАН, чтобы определить оптимальный лимит добычи бурого медведя, сохранив популяцию и при этом обеспечив безопасность людей.
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