Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:09, 17 Мая 2018

В Карелии предложили возвращать в бюджет региона часть депутатских зарплат

По теме

Госдума освободила Голикову от должности главы Счетной палаты
17.05.18 11:14
В Муезерском районе Карелии ремонтируют ЛЭП и трансформаторные подстанции
17.05.18 11:13
ВИДЕО: Рыжий "Иванушка" рассказал, как отдыхает в Карелии
17.05.18 10:30
Все новости
Загрузка...

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич предложил вернуть в казну республики часть денег, которые заложены на зарплаты депутатов.

Парламентарий выступил автором законопроекта, согласно которому часть средств, предусмотренных в фонде оплаты труда на зарплаты депутатам карельского парламента, трудящимся на постоянной основе, должна быть возвращена в бюджет.

Речь идет только о тех зарплатах, выплаты которых предусмотрены бюджетом, но депутаты по объективным причинам их не получают - например, лишившись мандата, или отказавшись от указанных выплат.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

По теме

Госдума освободила Голикову от должности главы Счетной палаты
17.05.18 11:14
В Муезерском районе Карелии ремонтируют ЛЭП и трансформаторные подстанции
17.05.18 11:13
ВИДЕО: Рыжий "Иванушка" рассказал, как отдыхает в Карелии
17.05.18 10:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-05-17 11:18:52
Ничего не выйдет. Основной инстинкт отменить невозможно.
Гарик
2018-05-17 11:16:07
Такое впечатление . что один Рогалевич и остался в этом полит. болоте . Остальные вылезут видимо ближе к очередным выборам главы , оборотни .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.05.2018, 19:40
ВИДЕО: Юлия Самойлова забыла слова песни во время выступления на "Евровидении"
14.05.2018, 16:27
В Карелии клещи покусали уже 143 человека
13.05.2018, 10:00
ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны
12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети
15.05.2018, 10:37
Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
10.05.2018, 12:06
Что значит для Карелии новый состав правительства?

Аналитика

16.05.2018 13:17
Политкухня
"Вы мне никто!" 10
Обсуждение законопроекта о возможном участии самовыдвиженцев на выборах главы Карелии в региональном парламенте обернулось скандальной перепалкой депутатов с переходом на личности.
Споры идут, а денег нет 3
14.05.2018 12:01
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 8
11.05.2018 13:52
"Хочу уйти от партийной зависимости" 9
10.05.2018 15:55
Что значит для Карелии новый состав правительства? 6
10.05.2018 12:06
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2018 15:08
Личное мнение
"У меня столько всего украли, что я смирилась" 3
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время. 
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
Один День Победы
10.05.2018 13:26
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-Онего от 15 мая 2018
16.05.2018 10:03
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»