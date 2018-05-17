В Карелии предложили возвращать в бюджет региона часть депутатских зарплат

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич предложил вернуть в казну республики часть денег, которые заложены на зарплаты депутатов.

Парламентарий выступил автором законопроекта, согласно которому часть средств, предусмотренных в фонде оплаты труда на зарплаты депутатам карельского парламента, трудящимся на постоянной основе, должна быть возвращена в бюджет.

Речь идет только о тех зарплатах, выплаты которых предусмотрены бюджетом, но депутаты по объективным причинам их не получают - например, лишившись мандата, или отказавшись от указанных выплат.

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