В Карелии предложили возвращать в бюджет региона часть депутатских зарплат

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Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич предложил вернуть в казну республики часть денег, которые заложены на зарплаты депутатов.
Парламентарий выступил автором законопроекта, согласно которому часть средств, предусмотренных в фонде оплаты труда на зарплаты депутатам карельского парламента, трудящимся на постоянной основе, должна быть возвращена в бюджет.
Речь идет только о тех зарплатах, выплаты которых предусмотрены бюджетом, но депутаты по объективным причинам их не получают - например, лишившись мандата, или отказавшись от указанных выплат.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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