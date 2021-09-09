В Карелии приговоренный к обязательным работам мужчина попытался избежать труда за взятку

Житель Карелии, травмировавший человека в ДТП, попытался с помощью взятки избежать наказания в виде 300 часов обязательных работ.

Кондопожские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, которого обвиняют в даче взятки должностному лицу. Об этом информирует Следком.

Обвиняемый имеет судимость за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По приговору суда он имеет наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Мужчина пожелал уклонится от выполнения обязательных работ подсобным рабочим муниципального учреждения Кондопоги. Он лично передал должностному лицу учреждения часть взятки в виде денежной суммы, а оставшуюся денежную сумму пообещал через два месяца. За это представитель учреждения должен был скрыть факт неисполнения обязательных работ и проставить за них часы в табеле. Но должностное лицо сообщило о склонении его к совершению коррупционного преступления.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Карелии мужчина убился после падения с лестницы во время ссоры с женой.