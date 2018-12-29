В Карелии приставы взыскали более 370 тысяч рублей

Больше всего денег взыскали с должников Калевальского, Лахденпохского, Лоухского, Олонецкого районов, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

В период с 24 по 26 декабря 2 на всей территории региона судебными приставами УФССП России по Республике Карелия проведены рейдовые мероприятия по взысканию административных штрафов.

В этот период с должников по административным штрафам было взыскано 370 894 рубля, окончено фактическим исполнением 183 исполнительных производства.

Больше всего денежных средств взыскали судебные приставы — исполнители ОСП по Калевальскому району, Костомукше, Лахденпохскому, Лоухскому, Олонецкому районам.