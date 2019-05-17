В Карелии продолжается сбор средств на восстановление Успенской церкви

В субботу, 18 мая, в Доме Кантеле состоится благотворительный концерт.

О сборе средств на восстановление Успенской церкви в Кондопоге напомнил Артур Парфенчиков на официальной странице "ВКонтакте".

В субботу в 18.00 в Доме Кантеле состоится благотворительный концерт "Заонежские бесёды", все вырученные средства от которого будут направлены в Фонд восстановление Успенской церкви в Кондопоге.

"Сегодня на счете Благотворительного фонда "Северный духовный путь" собраны 6,3 миллиона рублей", – написала глава Карелии.

Программа посвящена народной музыкальной культуре русского Заонежья и знаменитой сказительнице Ирине Андреевне Федосовой.

В рамках образовательной акции дети до 14 лет могут пройти на концерт с родителем по одному билету.

Справки и заказ билетов по телефону 8-921-01-45-942.

Напомним, пожар в Успенской церкви начался утром 10 августа, за несколько часов огонь полностью уничтожил деревянную церковь. По подозрению в поджоге задержан 15-летний подросток.

С учетом найденных сохранившихся фрагментов церкви, в том числе XVI века, было принято решение восстанавливать памятник архитектуры.