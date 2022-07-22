В Карелии продолжаются поиски рыбака, пропавшего на Сямозере неделю назад

Поисковый отряд ищет добровольцев для розыска 62-летнего мужчины.

Во вторник, 26 июля, в 11.30 на озере Сямозеро в Пряжинском районе продолжатся поиски пропавшего рыбака Сергея Тарасова. Координаты https://goo.gl/maps/wJAsYNJYZZTbJ8hF7 Об этом пишут в паблике «Питкяранта. ДПО «Длинный Берег».

Ранее сообщалось, в субботу волонтеры нашли лодку рыбака.

Напомним, 62-летний Сергей Тарасов уехал на рыбалку на озеро Сямозеро в районе Большого пляжа 17 июля и не вернулся.