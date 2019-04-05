В Карелии прогнозируется сокращение числа бюджетников

Новости по теме
Загрузка...
Численность занятых в бюджетной сфере в Карелии сократится к 2021 году на 5%, в том числе, из-за уменьшения объема оказываемых услуг.
Об этом говорится прогнозе потребности подготовки кадров для экономики и социальной сферы, подготовленном Управлением труда и занятости республики.
Прогнозируется уменьшение численности работников в организациях бюджетной сферы в связи с их дальнейшим реформированием, а также за счет уменьшения объема оказываемых услуг, связанных напрямую с динамикой численности населения, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
31.03.2019, 20:40
31.03.2019, 12:58
29.03.2019, 21:30
29.03.2019, 07:25
31.03.2019, 19:40
30.03.2019, 10:08
Аналитика
04.04.2019 15:55
Обществоведение
Реституция церковного имущества чревата новыми социальными конфликтами.
03.04.2019 16:01
03.04.2019 13:39
01.04.2019 09:27
29.03.2019 11:41
Чтиво
02.04.2019 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
02.04.2019 09:11
01.04.2019 13:46
29.03.2019 10:00
Медиа
04.04.2019 14:29
Опрос
Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?
Комментарии