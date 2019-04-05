В Карелии прогнозируется сокращение числа бюджетников

Численность занятых в бюджетной сфере в Карелии сократится к 2021 году на 5%, в том числе, из-за уменьшения объема оказываемых услуг.

Об этом говорится прогнозе потребности подготовки кадров для экономики и социальной сферы, подготовленном Управлением труда и занятости республики.

Прогнозируется уменьшение численности работников в организациях бюджетной сферы в связи с их дальнейшим реформированием, а также за счет уменьшения объема оказываемых услуг, связанных напрямую с динамикой численности населения, пишут "Вести Карелии".

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