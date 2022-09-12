890x80
Реклама
Названы районы Карелии, где глава Карелии получил больше всего процентов голосов избирателей
12.09.2022 10:23
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Кандидаты с судимостями за взятки, хищение и наркотики хотели стать депутатами в Карелии
12.09.2022 18:19

В Карелии программистам предлагают самую низкую на Северо-Западе зарплату

Новости. Общество
09:44, 13 Сентября 2022
фото: © ПетрГУ

Новости партнеров

Специалисты дали статистику по вакансиям программистов в Карелии и по стране в целом.

В день программиста специалисты службы исследований hh.ru выяснили, что происходит с вакансиями и зарплатами представителей этой профессии в 2022 году.

В целом по стране предлагаемых зарплат для программистов превышает среднюю в 2,5 раза: 123,1 тысячи рублей против 53,9 тысячи рублей. Однако на Северо-Западе предлагаемая зарплата для программистов куда меньше — 84,8 тысячи рублей. Наиболее высокую зарплату, помимо Санкт-Петербурга (137,2 тысячи рублей) готовы платить в Ленинградской (96,9 тысячи рублей) и Псковской (93,6 тысячи) областях.

А вот Карелия находится на последнем месте по предлагаемой зарплате для программистов среди всех регионов СЗФО. Приглашаемому на работу ИТ-специалисту готовы платить 60,2 тысячи рублей. При этом, по сравнению с прошлым, 2021 годом, предлагаемая зарплата программистов в республике сократилась на 11%.

В целом же по России, по словам специалистов hh.ru, средние зарплаты, которые работодатели готовы платить разработчикам, снизились на 5%.

«Если спрос на программистов медленно, но все-таки растет, то в целом в ИТ-сфере количество вакансий за последнее время сократилось.  Впервые это произошло в марте 2022 (-18% к февралю), но их число все еще оставалось выше, чем год назад (+5% к марту 2021). Именно в начале весны ИТ-отрасль столкнулась сразу с несколькими внешними вызовами, которые отразились на найме сотрудников. При этом стабильное число ИТ-вакансий с мая по август говорит о прохождении эффекта первого шока, о выравнивании ситуации с наймом и планами по развитию», — уточнила Наталья Данина, главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.09.2022, 15:57
В Финляндии прокомментировали предложение полностью заморозить туристические визы для россиян
08.09.2022, 10:14
«Бабье лето» идет в Карелию
07.09.2022, 14:05
Жители населенного пункта в Карелии попросили не включать им отопление
12.09.2022, 06:40
Синоптики рассказали, когда осенние дожди сменят «бабье лето» в Карелии
08.09.2022, 06:40
Просто космос: как будет выглядеть площадь Гагарина в Петрозаводске после реконструкции (ФОТО)
08.09.2022, 16:42
В Петрозаводске 82-летняя врач спасла новорожденную девочку, появившуюся на свет без признаков жизни

Чтиво

12.09.2022 14:56
Уроки выживания
«Все начиналось с 30 курочек»
Александра была обычным городским жителем, менеджером в торговле, но потом круто изменила свою жизнь — переехала в деревню и завела домашнее хозяйство.
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
01.09.2022 10:22
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.