В Карелии программистам предлагают самую низкую на Северо-Западе зарплату

Специалисты дали статистику по вакансиям программистов в Карелии и по стране в целом.

В день программиста специалисты службы исследований hh.ru выяснили, что происходит с вакансиями и зарплатами представителей этой профессии в 2022 году.

В целом по стране предлагаемых зарплат для программистов превышает среднюю в 2,5 раза: 123,1 тысячи рублей против 53,9 тысячи рублей. Однако на Северо-Западе предлагаемая зарплата для программистов куда меньше — 84,8 тысячи рублей. Наиболее высокую зарплату, помимо Санкт-Петербурга (137,2 тысячи рублей) готовы платить в Ленинградской (96,9 тысячи рублей) и Псковской (93,6 тысячи) областях.

А вот Карелия находится на последнем месте по предлагаемой зарплате для программистов среди всех регионов СЗФО. Приглашаемому на работу ИТ-специалисту готовы платить 60,2 тысячи рублей. При этом, по сравнению с прошлым, 2021 годом, предлагаемая зарплата программистов в республике сократилась на 11%.

В целом же по России, по словам специалистов hh.ru, средние зарплаты, которые работодатели готовы платить разработчикам, снизились на 5%.

«Если спрос на программистов медленно, но все-таки растет, то в целом в ИТ-сфере количество вакансий за последнее время сократилось. Впервые это произошло в марте 2022 (-18% к февралю), но их число все еще оставалось выше, чем год назад (+5% к марту 2021). Именно в начале весны ИТ-отрасль столкнулась сразу с несколькими внешними вызовами, которые отразились на найме сотрудников. При этом стабильное число ИТ-вакансий с мая по август говорит о прохождении эффекта первого шока, о выравнивании ситуации с наймом и планами по развитию», — уточнила Наталья Данина, главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.